Ladrão que furtou bicicleta de funcionária de loja é preso pela PM

Nesta quarta-feira (26), os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram três bicicletas furtadas e realizaram a prisão de autores do furto e receptação.

Uma guarnição do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão ao tomar ciência do vídeo no qual um homem furtou uma bicicleta na região central, reconheceu o autor do crime. Diante o fato, os policiais deslocaram até a residência do suspeito, onde realizou contato com a avó do autor do furto. Ela permitiu a entrada da equipe na residência, e foi realizada a abordagem do adolescente de 15 anos, que confessou o furto de duas bicicletas, uma no dia 24 e outra no dia 25, entretanto, os objetos não estavam em sua posse.

O autor dos furtos levou a guarnição até a casa do receptador de 28 anos, que adquiriu a bicicleta de marca South pela quantia de R$ 200,00 e a residência do segundo autor de 17 anos, que se encontrava com a bicicleta de marca Alfameq.

Durante a confecção do boletim de ocorrência os policiais foram informados a respeito da bicicleta que foi utilizada no furto e abandonada na região central, também é objeto de furto no condomínio Novo Oeste.

Diante os fatos os autores e bicicletas foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da autoridade policial.