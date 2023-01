Ladrões furtam bolsa e celular de vítimas em Três Lagoas

Mais dois casos de furtos foram registrados, em Três Lagoas. As vítimas são duas mulheres, que tiveram os pertences furtados. As duas ocorrências aconteceram na tarde de quarta-feira (11).

No primeiro caso, de acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 29 anos, deixou a bolsa contendo seus pertences, pendurada na bicicleta em frente à residência, no bairro Paranapungá. Quando saiu, não encontrou mais a bolsa.

Na segunda ocorrência, uma mulher de 33 anos, deixou o carro estacionado na avenida Filinto Muller e, no retorno, notou que a porta dianteira estava danificada. O celular que estava no banco de trás havia sido furtado.

Os dois casos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Três Lagoas.