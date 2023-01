Ladrões furtam bicicleta, joias e cartões de banco em vários bairros de Três Lagoas

Pelo menos, quatro furtos foram registrados, em diversos bairros de Três Lagoas. Em todos eles, as vítimas tiveram os pertences, como bicicleta, objetos domésticos e até cartões de banco furtados pelos criminosos.

Em um dos casos, um homem, de 52 anos, teve a bicicleta, micro-ondas, e a carteira com documentos e cartões de banco furtados. O caso aconteceu, no domingo (1°), por volta das 18h30, no bairro Jardim Cangalha.

De acordo com registro policial, a vítima estava dormindo no quarto e a porta da residência estava aberta, quando os bandidos aproveitaram para cometer o furto.

No segundo caso, um idoso, de 64 anos, teve sua carteira contendo documentos pessoais e o aparelho celular furtados dentro de sua casa. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (2), às 13h30, no Jardim Paranapungá.

Segundo o registro policial, o homem e a mãe dele estavam dormindo em um dos cômodos da casa, quando os ladrões aproveitaram para cometer o delito.

A vítima relatou na delegacia que o portão estava fechado com cadeado, porém, a porta ficou aberta.

Ainda na segunda-feira (2), uma mulher, de 34 anos também procurou a delegacia para registrar mais um caso de furto. O boletim de ocorrência informou que a loja de joias, localizada np shopping, foi alvo dos ladrões.

A vítima relatou que os bandidos conseguiram romper a proteção de tecido e levaram várias semijoias da loja.

Todos os casos foram registrados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Três Lagoas.