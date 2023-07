Ladrões invadem fábrica e tentam furtar bobinas de cobre

Um galpão de uma fábrica foi arrombado e invadido por ladrões, na madrugada desta quinta-feira (13), no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. Os criminosos tentavam furtar bobinas de cobre para revender.

De acordo com a ocorrência da Polícia Militar, algumas pessoas presenciaram a ação criminosa e ligaram no 190. As testemunhas informaram que dois homens, em um veículo, de cor prata, acoplado em uma carretinha, teriam chegado ao local, pelos fundos do barracão. A dupla arrombou a porta. Enquanto um dos ladrões vasculhava o interior do estabelecimento, o segundo, ficou dando voltas no quarteirão, com o veículo, para dar cobertura.

Após tentar mover uma bobina de cobre, pesando mais de 100 kg, os ladrões perceberam que os vizinhos acionaram a Polícia Militar e conseguiram fugir do local. Ninguém foi localizado e o boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), como furto na forma tentada.