Ladrões miram bicicletas e residências em Três Lagoas

Dados do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas aponta queda no número de ocorrências de roubos e furtos, na cidade, entre os meses de janeiro e abril, de 2023. No novo levantamento do setor de estatística da corporação, a quantidade ocorrências de furtos chegou a 795 ao passo que, no ano anterior, foi de 945: redução de 15,87%. Quando o crime é roubo a queda entre os dois períodos é de 36,17%. “Números que refletem o trabalho ostensivo que estamos fazendo, o patrulhamento nos pontos críticos da cidade e reforçando a fiscalização diária. O nosso objetivo é reduzir ainda mais”, frisou o major da PM, Francisco Rogeliano.

Os alvos dos ladrões têm chamado a atenção do setor de segurança pública e até mesmo dos moradores, que são bicicletas e produtos eletrônicos de residências. Não é difícil se deparar quase que diariamente com casos de bicicletas furtadas na área central, em plena luz do dia, ou em estabelecimentos comerciais, com circulação de pessoas.

ALVOS

Recentemente, uma bicicleta foi furtada no Centro sem que ninguém visse. No entanto, acabou recuperada após auxílio das câmeras de segurança e o suspeito identificado e preso.“Percebemos que os bandidos estão mudando o foco porque sabem que alguém vai comprar, por se tratar de produto mais fácil de comercialização, e eles [ladrões] mantêm o ciclo vicioso de consumo de droga na região. Então, os ladrões levam as bicicletas, invadem as casas em buscas de eletroeletrônicos para a troca na boca de fumo”, observou o major Franscisco.

INCIDÊNCIA

Bairros como Paranapungá, Orestinho, Novo Oeste, Vila Nova, Parque São Carlos, Santos Dumont, Vila Carioca, Santa Luzia, Vila Alegre, Vila Piloto, Santo André, estão na lista de maior incidência desses dois crimes.

PREVENÇÃO

Algumas orientações simples podem fazer a diferença e evitar furtos residenciais e até no comércio. De acordo com a Polícia Militar, não deixe a bicicleta sem cadeado ou destrancada. Muito menos em locais que são fáceis de serem levadas, como do lado de fora de residência, na área comercial, sem segurança.

Não viaje sem que ninguém saiba. É importante avisar familiares e vizinhos de confiança. Não deixe a luz ligada 24h na residência. Pode despertar a atenção de pessoas mal intencionadas.

Para os lojistas, instalar alarmes, câmeras e dispositivos que anunciem a entrada de pessoas. Esses itens intimidam a ação de bandidos e facilitam a identificação durante as buscas e investigações. Mantenha trancadas portas e janelas que não estiverem sendo utilizadas. Importante manter a luz acessa dentro da loja no período noturno. Isso facilita a visualização pelos policiais durante as rondas. Outra orientação é realizar os depósitos bancários freqüentes. Variar os horários e rotas para dificultar a ação de bandidos.