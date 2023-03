Laqueadura deve ser permitida sem autorização do parceiro

O plenário aprovou o projeto de lei que reduz de 25 para 21 anos de idade a realização de laqueadura ou vasectomia sem a necessidade de autorização do parceiro ou parceira. O projeto segue agora para sanção presidencial.

A laqueadura é um método contraceptivo com eficácia maior que 99%, sendo assim, é considerada a forma mais segura de evitar a gravidez. Com o novo projeto de lei que acaba com autorização obrigatória do marido para realizar o procedimento, as mulheres ganham autonomia para tomar essa decisão sozinhas.

