LDO de Três Lagoas para 2024 prevê orçamento de R$ 1,2 bilhão

Durante sessão extraordinária, realizada nesta terça-feira (12), os vereadores de Três Lagoas aprovaram em segunda discussão a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2024.

A primeira votação aconteceu na semana passada, quando 18 emendas foram apresentadas. Destas, quatro foram aprovadas e as demais rejeitadas.

O orçamento de 2024 apresenta um crescimento em média de 15,97%, se comparado ao previsto para 2023.

No projeto aprovado, consta, inclusive, dados sobre a evolução das receitas e despesas do município. Para 2024, a previsão é de que o orçamento chegue a R$ 1,2 bilhão.

A LDO foi a última matéria apreciada, durante o primeiro período legislativo de 2023.

A partir do dia 18 de julho, os vereadores entram em recesso parlamentar e retornarão as atividades, em Plenário, no dia 1º de agosto.

