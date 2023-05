LDO prevê orçamento de R$ 1,2 bilhão para Três Lagoas no exercício de 2024

A Secretaria Municipal de Finanças e Controle apresentou nesta semana a diretrizes, objetivos e metas da administração municipal de Três Lagoas para 2024. O projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2024 (LDO), foi apresentado em audiência pública realizada nesta quinta-feira (25), na Câmara Municipal.

A LDO tem como a principal finalidade orientar na elaboração dos orçamentos fiscais e da seguridade social e de investimentos do Executivo e Legislativo. Segundo o diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, os assuntos abordados na audiência pública, juntamente com as principais sugestões dos moradores que vão responder a uma enquete no site da prefeitura, sobre as áreas prioritárias para receberem os investimentos, é que vão resultar na elaboração do orçamento para o próximo ano.

Durante a audiência pública foram apresentados dados da evolução das receitas e despesas e a projeção de arrecadação para os próximos anos.

Para 2024, a previsão é que o orçamento de Três Lagoas chegue a R$ 1,2 bilhão. Para o exercício de 2023, a receita prevista é de R$ 1,014 bilhão. Entretanto, em 2022, a arrecadação de Três Lagoas ultrapassou a meta prevista que era de R$ 900 milhões e chegou a R$ 1,030 bilhão.

A receita de Três Lagoas vem apresentando evolução a cada ano. Em 2018, o valor arrecadado foi de R$ 571,4 milhões, em 2019, R$ 619,6 milhões. No ano seguinte, R$699 milhões e, em 2021, chegou a R$ 861 milhões. Para 2025, conforme previsto no Plano Plurianual, o orçamento do município deve chegar a R$ 1,2 bilhão. No entanto, esse número pode ser maior, comparado as últimas previsões orçamentárias que têm apresentado incremento. A peça orçamentária que será elaborada e enviada para a Câmara aprovar em duas votações, terá detalhado os gastos por secretarias. O diretor adianta que, duas pastas são consideradas prioritárias: Educação e Saúde. O orçamento para 2024 tem que ser votado antes de encerrar o ano.