O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) tem feito algumas substituições em cargos de confiança, ocupado por comissionados. O motivo seria substituir quem não tem vestido a camisa e jogado no mesmo time do prefeito.

Nos bastidores, os comentários são de que o vereador Tonhão, líder do prefeito, se eleito na próxima legislatura, poderá ser o próximo presidente da Câmara. Isso porque, o atual, Cassiano Maia, vai disputar a Prefeitura de Três Lagoas. O Grupo ligado a Guerreiro, já movimenta o jogo de xadrez.

O vereador Sargento Rodrigues protocolou um ofício na prefeitura solicitando a revisão do Plano Diretor do Município. A revisão tem sido cobrada, principalmente por donos de loteamentos, que querem a redução no tamanho dos lotes. Eles alegam que dificultam a venda e a compra para quem pretende construir. A prefeitura ainda não se manifestou sobre o assunto.