Leilão da Fraternidade chega a 29º edição e será no domingo em Três Lagoas

A edição 29º do Leilão Fraternidade será realizado no dia 18 de agosto, a partir das 11h, no Leiloado de Três Lagoas, localizado na BR-262, S/N, Vila Popular, em Três Lagoas. O evento é promovido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em parceria com o Lar dos Velhos Eurípides Barsanulpho.

Este ano, o evento contará com churrasco à vontade por um valor de R$ 80. As crianças de até 10 anos têm entrada gratuita. O leilão está previsto para ocorrer das 11h às 16h, proporcionando uma tarde de solidariedade e confraternização.

As instituições organizadoras estão em busca de doações de gado, cedência de prendas ou patrocínios monetários para ajudar a tornar o evento ainda mais especial. O leilão visa apoiar e fortalecer as atividades das duas entidades, por isso toda ajuda é bem-vinda.

Para garantir o ingresso ou contribuir, entre em contato pelos números: (67) 9103-0988, (67) 9144-0880 ou (67) 3521-2789.

*Com informações da assessoria do Sindicato Rural de Três Lagoas