Levantamento vai identificar produção no Cinturão Verde

Um levantamento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, visa identificar os lotes produtivos no cinturão verde em Três Lagoas. Professora e alunos do curso de geografia da UFMS de Três Lagoas percorrem e conversam com moradores dos lotes no cinturão verde.

O curso de geografia trabalha em parceria com o Núcleo Jurídico da universidade, na tentativa de ajudar as famílias que moram e produzem no cinturão verde, área que pertence ao município, e que alvo de uma ação na justiça, para regularização de lotes.

Nos últimos dias, 40 famílias já foram notificadas pela prefeitura para deixarem os lotes, sob a alegação de que estão irregularmente na área. Segundo o Secretário de Meio Ambiente, apenas famílias que estão no local até 2019, e se estiverem produzindo nos lotes, devem continuar na área. Diante disso, um grupo de moradores se reuniu e buscou apoio da universidade para mostrar que essas famílias estão produzindo.

Confira a reportagem completa: