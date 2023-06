Liberdade de Imprensa: desafio é o combate às Fake News

Dia Nacional de Liberdade de Imprensa, data que é lembrada em 7 de junho e que, sempre foi importante. Porém, atualmente, ganhou um significado ainda maior por conta do combate às notícias falsas, mais conhecidas como Fake News.

A data é relacionada com a ditadura militar, que ocorreu no Brasil de 1964 a 1985. No final da década de 70, alguns setores da sociedade civil começavam a se posicionar contra a censura e exigindo a democratização do país. E um desses grupos era a dos jornalistas.

Confira a reportagem abaixo: