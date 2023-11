Líder do prefeito diz que contas da prefeitura não foram reprovadas ou rejeitadas

A prestação de contas da Prefeitura de Três Lagoas foi um dos assuntos debatidos na sessão de desta terça-feira (7) da Câmara Municipal.

Vereadores de oposição afirmaram que as prestações de contas da administração municipal não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCU), o que foi desmentido pelo líder do prefeito na Câmara, Antônio Empeke Júnior, o Tonhão.

Segundo o vereador, nenhuma prestação foi reprovada ou rejeitada pelo TCU. Algumas ainda não foram julgadas.

Continue Lendo...

Se as contas tivessem sido reprovadas, o município não conseguiria contrair empréstimo com as instituições financeiras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja reportagem sobre o assunto: