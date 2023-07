Líder do prefeito na Câmara destaca trabalho no Legislativo

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Três Lagoas, vereador Antônio Empeke Júnior, o Tonhão (MDB), participou do RCN Notícias desta quarta-feira (19).

Tonhão fez um balanço dos trabalhos no Legislativo e das ações do Executivo. Destacou que muitos investimentos estão acontecendo em Três Lagoas, com destaque para as obras de infraestrutura de drenagem e asfalto nos bairros.

Segundo Tonhão, o prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), tem mais de 75% de aprovação. Diante do trabalho e da popularidade, diz que o papel de líder fica mais fácil na Câmara. Agradeceu também o apoio dos vereadores da base do prefeito, os quais contribuem para exercer sua função de líder.

Tonhão, no entanto, reconhece que existem carências em alguns setores, como saúde, por exemplo, mas destacou que houve muitos avanços nessa e outras áreas.

Para o segundo semestre, Tonhão disse que muitas pautas importantes serão debatidas e ressaltou a importância do Legislativo para os investimentos terem continuidade.

Acompanhe a entrevista completa: