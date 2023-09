Limpeza, uma questão de hábito e educação

Três Lagoas pode se dizer não é uma cidade limpa se comparada a várias outras do Estado de São Paulo. A cidade viu a implantação de inúmeros e novos loteamentos, os quais criaram um enorme vazio de terrenos no perímetro urbano. Esses loteamentos inquestionavelmente dão um aspecto de cidade suja, enquanto as construções não se erguem. Lotes de terrenos sem muro e calçamento, tomados pelo mato que cresce para todos os lados, enfeiam bairros e até mesmo a região, embora, próxima, mas fora das quatro avenidas do centro comercial. Embora a prefeitura esteja em plena campanha e ameace com pesadas multas proprietários que não mantêm seus terrenos limpos, certamente, se aplicasse disposição do Código de Obras e Posturas, exigindo construção de muros e calçadas, primeiramente, em terrenos bem situados e valorizados no perímetro urbano da cidade, Três Lagoas teria uma aparência muito melhor no quesito limpeza.

Entretanto, também é evidente que a população precisa ter mais consciência sobre a importância em se manter a cidade limpa, que ao contrário, tem por obrigação contribuir para que todos estejamos à salvo no quesito saúde pública. Essa conduta é um dos indicadores para atestar o nível de educação de seus moradores. Colocar a população sob os efeitos nocivos de endemias como a dengue e outras por conta de infestação de mosquitos transmissores de inúmeras doenças é um desafio permanente. Outra questão que preocupa é o descarte puro e simples de lixo doméstico, que é jogado nas calçadas sem estar seguramente acondicionado e sem contar, que às vezes se vê sofás velhos, carcaças de geladeiras, depositados na via pública à espera que sejam recolhidos pela prefeitura. Essa conduta desrespeitosa com o morador vizinho ou do bairro, evidencia falta de apreço com a cidade e seus moradores.

Enfim, se andarmos pelos bairros da cidade constataremos que estamos vivendo numa cidade com muita sujeira produzida e descartada pelos próprios moradores. Impõe-se a elaboração e execução de campanha educativa para se estimular a população em manter a cidade limpa mostrando seus benefícios. É preciso conscientizar para o exercício diário de se acondicionar corretamente o lixo que produzimos e estimular o hábito de limpeza com a varrição das calçadas em até um metro de rua considerando se a distância da calçada do imóvel onde reside da sarjeta em direção ao centro da via.

Essa prática, também, pode contribuir para se dar um aspecto de mais limpeza na cidade. Cabe ainda, observar que a prefeitura precisa disciplinar melhor a empresa de coleta de lixo, que manda seus garis a pé retirarem de lixeiras das residências e colocar sacos plásticos de lixo no leito carroçável das ruas para facilitar a coleta que é feita através de caminhão apropriado. Ocorre, e não são poucas vezes, veículos automotores acabam por passar por cima destes sacos de lixo, e assim todo esse material descartável fica espalhado dias na rua sem que sejam varridos ou recolhidos por quem tem por obrigação recolhê-los e manter as ruas limpas. Enfim, se queremos nos comparar a tantas outras cidades consideradas limpas, temos que observar as práticas diárias de coleta de lixo, limpeza de terrenos, construção de muros e calçadas para dessa maneira evidenciarmos a nossa educação coletiva, tão escassa nos dias de hoje.