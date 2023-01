Líquidos no Verão são fundamentais para os rins

A água é responsável pelo equilíbrio térmico do corpo. Ela também participa do transporte de nutrientes para as células por meio do sangue e ainda auxilia a eliminação de toxinas do organismo. Por isso, ingerir pouco líquido pode provocar problemas renais.

E na estação do Verão há uma maior necessidade do consumo. “Com o calor, a gente sua mais. E é muito perigoso que as pessoas acabem não aumentando a quantidade da ingestão líquida, de preferência água e bebidas naturais, apesar de estarem suando muito”, pontuou a especialista Andrea Pio de Abreu.

INFECÇÃO

O ativador da sede, que fica no cérebro, pode não apontar a necessidade de líquido. Acaba sendo necessário que a pessoa tenha o controle da ingestão de líquido suficiente. Por outro lado, muita gente acha que deve beber só quando está com sede. “A sede é um sinal de alarme, quando a pessoa já está desidratada”, disse.

Outra questão que pode prejudicar os rins é que o calor no verão pode aumentar o risco de infecção urinária, principalmente em mulheres. Isso acontece porque, geralmente, as mulheres têm uma anatomia que já propicia o risco de infecção urinária, quando comparadas aos homens.

No Verão é muito frequente que as mulheres usem roupas íntimas úmidas, como biquínis, que permanecem molhados durante muito tempo, e mesmo calcinhas, que ficam úmidas pelo suor. Isso, segundo ainda a médica, pode propiciar o surgimento de microorganismos. Os líquidos incluem não só água potável, mas sucos, sorvetes, chás, café, açaí, gelatinas, refrigerantes, sopas. Em relação ao sal, a recomendação é que o consumo seja abaixo da metade do que o brasileiro consome, que é entre 11 e 12 gramas por dia. (Com informações da Agência Brasil)