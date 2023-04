Lixo amontoado nas ruas gera reclamações

Não é de hoje que moradores de Três Lagoas reclamam de lixo amontoados pelos catadores nas ruas. Essa situação tem gerado muitas reclamações e transtornos.

O assunto, inclusive, foi alvo de reclamações na Câmara Municipal na sessão da semana passada. o vereador Britão do Povão, usou a tribuna para reclamar sobre essa situação.

Os coletores adotam essa medida de amontoar os sacos de lixo nas ruas para facilitar e agilizar no processo de coleta com o caminhão. No entanto, cachorros e gatos acabam rascando os sacos gerando transtornos aos moradores, já que os coletores não pegam os lixo que caem dos sacos. O vereador entende que alguma alternativa precisa ser encontrada.