Lixos espalhados e construções abandonadas favorecem proliferação de escorpiões

Lixo espalhado, construção abandonada, mato alto e entulho, cenário perfeito para a proliferação de escorpiões e outros animais peçonhentos. Devido a isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da secretária Elaine Fúrio, alerta: “Não há melhor veneno contra escorpiões que a prevenção e limpeza. Além disso, enquanto existirem locais sujos, esses animais continuarão se reproduzindo e sendo um risco à saúde de todos.”

Além do lixo espalhado e locais ideais para abrigo, o aumento das temperaturas, algo característico na primavera, também colabora com a presença cada vez mais comum de escorpiões em ambientes residenciais. Esses aracnídeos, conhecidos por seu veneno potencialmente perigoso, têm sido motivo de preocupação e foco de ações de conscientização da SMS, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e do Departamento de Endemias.

Os escorpiões são atraídos por ambientes úmidos e esconderijos, sendo comuns em locais como pilhas de madeira, entulhos, buracos nas paredes e em acúmulos de folhas. Sua reprodução rápida e em grande quantidade pode levar a infestações em curto espaço de tempo.

Como evitar a invasão de escorpiões em casa?

Limpeza regular: manter a casa e o quintal limpos é essencial. Elimine pilhas de madeira, entulhos e acúmulos de folhas.

Vedação de frestas e buracos: certifique-se de que janelas e portas estejam bem vedadas. Tampe buracos nas paredes, rodapés e outros locais por onde os escorpiões possam entrar.

Uso de telas: coloque telas em aberturas como ralos e janelas para evitar a entrada desses aracnídeos.

Controle de insetos: escorpiões se alimentam de insetos. Reduza a população de insetos em torno de sua casa para evitar atrair escorpiões.

Cuidado com o descarte de lixo: certifique-se de que os sacos de lixo estejam bem fechados, evitando o acúmulo de resíduos atrativos para escorpiões.

Confira os serviços de atendimento em caso de acidente com animais peçonhentos:

O centro de Controle de Zoonoses (CCZ), fica localizado na rua Egídio Thomé, número 5.562, bairro Jupiá. O horário de Atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Para mais informações, entrar em contato pelo número (67) 3929-1803.

Corpo de Bombeiros

Disque 193 | Plantão 24 horas

Centro Integrado de Vigilância Toxicológica de Mato Grosso Do Sul (Civitox – Ms)

0800-722-6001 | Platão 24 horas