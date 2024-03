Loja de bijuterias é arrombada e criminosos furtam vários produtos

Uma loja de bijuterias e roupas, localizada na rua João Carrato, no Centro de Três Lagoas, foi arrombada e teve o caixa furtado por criminosos, nesse domingo (24).

Após o arrombamento, as vítimas iniciaram a contabilização dos itens levados, que se limitaram ao dinheiro do caixa, além de uma carteira e um par de brincos. Embora a loja disponha de vestuário, bijuterias e outros produtos, não houve saque de outros produtos, levando a polícia a suspeitar que os criminosos sejam dependentes químicos, que pegaram apenas o dinheiro para comprar entorpecentes, evitando chamar a atenção ao carregar itens roubados. No total, foram levados 576 brincos.

O caso está sob responsabilidade da 1ª Delegacia de Polícia Civil, e será investigado pelo Núcleo Regional de Investigações (NRI) da Polícia Civil, que integra o sistema unificado de investigações e inteligência entre as delegacias de Três Lagoas.