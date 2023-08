Loja é arrombada pela quarta vez no Centro de Três Lagoas

Na madrugada de segunda-feira (21), uma nova tentativa de furto ocorreu na área central de Três Lagoas. Uma loja foi novamente alvo desses criminosos, marcando a quarta vez que o estabelecimento foi atacado.

As câmeras de segurança capturaram um homem chegando de bicicleta e tentando forçar a abertura da porta de vidro de uma loja de roupas. Depois de várias tentativas frustradas, ele retorna com um martelo para quebrar a porta. O disparo do alarme o assusta e ele foge do local.

Antes disso, o mesmo suspeito tentou realizar um furto em uma loja de cosméticos, onde o circuito de câmeras também registou a ação criminosa.

Confira a reportagem completa: