Loja no Centro é arrombada por ladrão de celulares

Às 23h desta segunda-feira (24), a Polícia Militar foi chamada para atender um furto em uma loja de departamentos, na rua Elmano Soares, Centro de Três Lagoas (MS).



Após ser informado pela central de monitoramento, que uma pessoa havia invadido o local, o gerente da loja foi até o comércio, acompanhado de um funcionário da empresa de monitoramento e da Polícia Militar, que teria sido acionada via 190.

Devido a possibilidade do suspeito ainda estar nas imediações, foi feito um cerco policial e um varredura, mas o suspeito já havia fugido na chegada da Polícia Militar.

Nas imagens de circuito interno, é possível ver o suspeito arrombando, invadindo a loja e indo até o caixa, de onde foi furtado alguns aparelhos celulares.



A quantidade de aparelhos celulares levado pelo ladrão, ainda não é confirmado, devido o gerente precisar levantar o inventário e fazer a contabilização do prejuízo. Após a varredura no local, a equipe de Rádio Patrulha foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) onde registraram o boletim de ocorrência por furto, enquanto as demais unidades policiais, realizaram rondas na tentativa de localizar o suspeito.