Ladrões furtam e vandalizam loja de estofados na área Central de Três Lagoas

Ladrões furtaram e vandalizaram uma loja de estofados, na manhã desta terça-feira (5), na avenida Eloy Chaves, na área Centra de Três Lagoas. O crime foi registrado na delegacia. A Polícia Militar chegou ao local, por volta das 6h20.

De acordo com boletim de ocorrência, os suspeitos arrombaram as portas da loja, furtaram dois celulares e quebraram o balcão e máquinas de cartões, além de vandalizar o interior do estabelecimento.

Continue Lendo...

Além do prejuízo financeiro e material, os suspeitos também foram ao banheiro da loja e urinaram no chão causando uma baderna no local. Segundo a polícia, o comerciante e os filhos ficaram perplexos com o vandalismo no “ganha pão de cada dia” deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vítima foi orientada pelos policiais a registrar um boletim de ocorrência em uma das delegacias de Três Lagoas.

Onda de furtos

Comerciantes da área Central e moradores de Três Lagoas vêm sofrendo com uma onda de furtos e danos ao patrimônio, onde os ladrões furtam e vandalizam os locais, como uma espécie de marca registrada, para castigar ainda mais às vítimas.

Após um início de ano com uma alta vertiginosa nos números de furtos, a Polícia Militar e Polícia Civil, realizaram ações que culminaram na identificação e prisão de muitos suspeitos de praticarem grande partes dos crimes na cidade.

Mas ainda diversos suspeitos continuam nas ruas praticando crimes contra o patrimônio público e privado, além da lei que beneficia alguns dos identificados, com a possibilidade de responderem processo em liberdade.