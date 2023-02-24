LOTEAMENTO DOM JAYME OFERECE QUALIDADE DE VIDA ÀS MARGENS DO RIO SUCURIÚ

É INEVITÁVEL QUE TODOS ESTAMOS EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, SEJA CONSIGO MESMOS, COM A FAMÍLIA OU AMIGOS, A BUSCA É UMA SÓ.
E QUALIDADE DE VIDA ESTÁ RELACIONADA A UMA SÉRIE DE FATORES, COMO INVESTIMENTOS. UM CARRO MAIS ESPAÇOSO OU UMA CASA MAIOR; ESTAMOS SEMPRE BUSCANDO COLECIONAR BONS MOMENTOS EM NOSSA VIDA.
O SETOR IMOBILIÁRIO POR EXEMPLO, É SEM DÚVIDA O QUE MAIS ESTÁ LIGADO A ISSO. DESDE A PANDEMIA ONDE FICAMOS MAIS TEMPO EM CASA, AS PESSOAS PERCEBERAM COMO É IMPORTANTE AMBIENTES ACONCHEGANTES E QUE TENHAM A NOSSA ESSÊNCIA.
E EM TRÊS LAGOAS ESSA QUALIDADE DE VIDA ESTÁ TAMBÉM LIGADA A MOMENTOS DE LAZER COM AMIGOS E FAMILIARES.
CERCADA PELOS RIOS SUCURIÚ E PARANÁ TRÊS LAGOAS OFERECE BELAS PAISAGENS PARA SEREM DISFRUTADAS COM QUEM A GENTE AMA, E INVESTIR EM UM IMÓVEL QUE TE OFEREÇA ISSO É COM CERTEZA, TER UMA BOA QUALIDADE DE VIDA.
É PENSANDO NISSO QUE O LOTEAMENTO DOM JAYME, OFERECE UMA INFRAESTRUTURA COMPLETA ÀS MARGENS DO RIO SUCURIÚ.
A 10 MINUTOS DO SHOPPING TRÊS LAGOAS, NO LOTEAMENTO DOM JAYME VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ADQUIRIR LOTES PARA CONSTRUÇÃO OU A ÁREA CONSTRUÍDA EM UM TOTAL DE 457 METROS QUADRADOS.
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