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LOTEAMENTO DOM JAYME OFERECE QUALIDADE DE VIDA ÀS MARGENS DO RIO SUCURIÚ

APOSTE NO MELHOR PARA VOCÊ E QUEM VOCÊ AMA!

Por Redação
24/02/2023 • 11h06
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FONE: (67) 99274 2949FONE: (67) 99274 2949 - DIVULGAÇÃO / ASSESSORIA

É INEVITÁVEL QUE TODOS ESTAMOS EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA, SEJA CONSIGO MESMOS, COM A FAMÍLIA OU AMIGOS, A BUSCA É UMA SÓ.

E QUALIDADE DE VIDA ESTÁ RELACIONADA A UMA SÉRIE DE FATORES, COMO INVESTIMENTOS. UM CARRO MAIS ESPAÇOSO OU UMA CASA MAIOR; ESTAMOS SEMPRE BUSCANDO COLECIONAR BONS MOMENTOS EM NOSSA VIDA.

O SETOR IMOBILIÁRIO POR EXEMPLO, É SEM DÚVIDA O QUE MAIS ESTÁ LIGADO A ISSO. DESDE A PANDEMIA ONDE FICAMOS MAIS TEMPO EM CASA, AS PESSOAS PERCEBERAM COMO É IMPORTANTE AMBIENTES ACONCHEGANTES E QUE TENHAM A NOSSA ESSÊNCIA.

E EM TRÊS LAGOAS ESSA QUALIDADE DE VIDA ESTÁ TAMBÉM LIGADA A MOMENTOS DE LAZER COM AMIGOS E FAMILIARES.

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CERCADA PELOS RIOS SUCURIÚ E PARANÁ TRÊS LAGOAS OFERECE BELAS PAISAGENS PARA SEREM DISFRUTADAS COM QUEM A GENTE AMA, E INVESTIR EM UM IMÓVEL QUE TE OFEREÇA ISSO É COM CERTEZA, TER UMA BOA QUALIDADE DE VIDA.

É PENSANDO NISSO QUE O LOTEAMENTO DOM JAYME, OFERECE UMA INFRAESTRUTURA COMPLETA ÀS MARGENS DO RIO SUCURIÚ.

A 10 MINUTOS DO SHOPPING TRÊS LAGOAS, NO LOTEAMENTO DOM JAYME VOCÊ TEM A OPÇÃO DE ADQUIRIR LOTES PARA CONSTRUÇÃO OU A ÁREA CONSTRUÍDA EM UM TOTAL DE 457 METROS QUADRADOS.

O DOM JAYME OFERECE AINDA PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REDE DE ÁGUA INDIVIDUALIZADA E CLARO, AS BELAS PAISAGENS DO RIO SUCURIÚ.

SE O QUE FALTAVA PARA VOCÊ ERA UMA OPORTUNIDADE, ELA CHEGOU!

 NEGOCIAÇÕES DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. SEU SONHO DE VIDA NUNCA ESTEVE TÃO PERTO!

LOTEAMENTO DOM JAYME
FONE: (67) 99274 2949

 

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