Loteamento Jardim dos Ipês 5 é lançado em Três Lagoas

Área ampla, privilegiada, com toda infraestrutura, água, energia elétrica, esgoto, iluminação pública e com terrenos grandes, em uma das regiões de casas valorizadas. É nessa área que está localizado o Jardim dos Ipês 5. O lançamento do loteamento aconteceu sábado (11).

A dona de casa Simone Cardoso da Silva não perdeu tempo e já adquiriu um lote. Ela contou que morar nessa região era um sonho. Por isso, adquiriu um lote no local.

A empresária Paula Souza da Daterra Imobiliária destacou que, além das formas de pagamento facilitadas, com prestações em até 5 vezes ou mais, e que se iniciam com R$ 540, o tamanho dos lotes é um dos diferenciais do Jardim dos Ipês 5.

Quem quiser adquirir o lote pode ir na imobiliária Daterra ou no próprio loteamento Jardim dos Ipês 5, onde tem um stand montado.

O lançamento do novo loteamento foi prestigiado por várias pessoas, inclusive, pelo presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia, que destacou a importância da expansão da cidade com o Jardim dos Ipês 5.

Confira abaixo a reportagem sobre o loteamento: