Luiz Antonio Calil morre em acidente na BR-262

Luiz Antonio Calil, de 76 anos, foi a segunda vítima fatal do acidente registrado na tarde desta quinta-feira (6), no quilometro 174 da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. O acidente aconteceu nas proximidades do Posto Mutum, entre Ribas do Rio Pardo e Água Clara e envolveu três caminhões e dois carros.

Calil conduzia uma BMW que foi atingida pela carreta conduzida pelo motorista Reinan Vieira Verdugo, que também morreu carbonizada no acidente.

Luiz Antonio Calil estava acompanhado de sua esposa que estava como passageira. Ela conseguiu sair do veículo, mas o motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) cinco veículos se envolveram no acidente após um caminhão colidir na traseira de outro. Os demais veículos envolvidos foram um terceiro caminhão e dois veículos de passeio. As causas do acidente seguem em análise.