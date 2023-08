Lula anunciará retomada da UFN 3 e duplicação da BR-262 nesta sexta-feira

O tão esperado anúncio para a retomada das obras da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3) deve acontecer nesta sexta-feira (11), quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, no Rio de Janeiro, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que reunirá uma série de obras de infraestrutura a serem executadas nos próximos anos.

A UFN 3, em Três Lagoas, paralisada desde dezembro de 2014, deve ser anunciada como um dos principais investimentos do governo federal para Mato Grosso do Sul.

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet e o governador do Estado, Eduardo Riedel, já haviam antecipado, que Mato Grosso do Sul, seria contemplado com obras “estruturantes e valores significativos”. No entanto, não anteciparam quais serão lançados.

Além da retomada da UFN 3, outras obras importantes para Mato Grosso do Sul serão anunciadas. Expectativa também que o governo federal anuncie a duplicação da BR-262, no trecho entre Três Lagoas a Campo Grande.

Segundo o coordenador da bancada federal em Mato Grosso do Sul, Vander Loubet (PT), o PAC prevê cerca de R$ 10 bilhões em investimentos para o Estado. Desse valor, metade será para concluir e colocar em funcionamento a UFN 3.

A outra metade vai para obras como: duplicação da BR-262, no trecho entre Campo Grande e Três Lagoas, acesso da BR-267 à ponte do Rota Bioceânica sobre o Rio Paraguai (Porto Murtinho), recuperação total da BR-267 entre o acesso a Caracol e Porto Murtinho e - dragagem em locais de assoreamento do Rio Paraguai, a fim de melhorar a navegabilidade na hidrovia.