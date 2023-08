Lula vai anunciar pacote de obras para MS dia 11

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai lançar dia 11 de agosto uma nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que reunirá uma série de obras de infraestrutura a serem executadas nos próximos anos.

Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, Mato Grosso do Sul será contemplado com obras “estruturantes e valores significativos”, declarou a ministra durante encontro com o governador Eduardo Riedel, no MS Day, evento que apresentou as potencialidades de Mato Grosso do Sul a empresários de todo o país.

No entanto, tanto Simone, quanto Riedel, disseram que foram proibidos de antecipar os investimentos. O governador disse que os projetos em análise pelo governo federal serão essenciais para impulsionar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. “É um volume considerável, são investimentos transformadores e necessários para o Estado. O governo federal está assumindo essa responsabilidade, até por serem ativos federais na sua grande maioria. Estou proibido de falar muita coisa, mas eu posso adiantar que, em uma reunião com o ministro da Casa Civil, passamos todos os investimentos que o Mato Grosso do Sul demandou para o governo federal, que são absolutamente essenciais para esse processo que nós estamos vivendo”, adiantou Riedel, sem dar mais detalhes.

Simone Tebet enalteceu Mato Grosso como uma terra de oportunidades. “Poucas pessoas têm conhecimento dessas potencialidades como eu. Quando prefeita de Três Lagoas vi que quando nós apresentamos ao Brasil e ao mundo o que é Mato Grosso do Sul pela logística, localização, pelas suas terras e águas, pelo clima e solo, sua gente, e principalmente pela capacidade de Mato Grosso do Sul de abrir suas portas para todos, fica muito fácil levar investimentos, e é isso o que nós queremos. Crescimento, geração de emprego e renda”, destacou.

A ministra disse que convidou o presidente Lula para conhecer as obras de construção da ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho, importante ligação da Rota Bioceânica, que ligará os oceanos Atlântico e Pacífico por via rodoviária.