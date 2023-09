Lutadores conquistam medalha de ouro e vaga no Panamericano

Lutadores de kickboxing de Três Lagoas, conquistaram medalha de ouro durante o Campeonato Brasileiro de Kickboxing, em Mogi das Cruzes (SP).

Destaque para Murilo Draxx, Mateus Frentistas, Felipe Montanha e Yzabelly Arlequina. Além da medalha de ouro, também garantiram vaga para o Panamericano de Kickboxing, que será disputado em Buenos Aires, na Argentina.

O treinador Lê Alencar acompanhou a equipe na competição, juntamente com o também treinador, Washington Rodrigues. Na oportunidade, parabenizou os alunos e agradeceu o apoio da Prefeitura de Três Lagoas. “É um orgulho muito grande ver a garra dos nossos alunos e o que eles vêm conquistando ao longo desses anos. Este mérito atual devemos também à família e a Prefeitura de Três Lagoas por estar apoiando o nosso esporte. Com isso, torna possível colocar Três Lagoas no pódio dos campeonatos de artes marciais do Brasil”, destacou.

O Panamericano acontece nos dias 11 e 12 de novembro, onde os melhores atletas da América do Sul estarão competindo em busca de vaga para o mundial.

Kickboxing

O kickboxing se refere um grupo de artes marciais e esportes de combate, em pé, baseados em chutes (em inglês: kick) e socos (em inglês: boxing). É frequentemente praticado como defesa pessoal, condicionamento físico geral ou como um esporte de contato.

O esporte é dividido em várias modalidades de competição, nas quais o atleta opta pelo seu melhor desempenho

