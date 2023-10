Lutadores de jiu-jitsu buscam o ouro no mundial

Dois atletas de Três Lagoas foram destaques em dois campeonatos, o Sul-americano e Pan-americano de Jiu-Jitsu, ambos disputados neste mês de setembro, em São Paulo.

Com esse resultado, Antônio Eramos Pereira, o Tatu e o João Jeronimo, foram convocados para compor a Seleção de Mato Grosso do Sul para competir no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da Confederação Brasileira que acontece neste final de semana no Rio de Janeiro.

A ansiedade é grande para o sensei Tatu, já que é a 1ª vez que vai competir em um mundial representando o Estado. “O João Jeronimo foi campeão no ano passado. Eu vou a primeira vez e espero voltar de lá com medalha, vai ser difícil, mas vamos com tudo” destacou o sensei Tatu.

O Mundial 2023 de Jiu-Jitsu Desportivo, é a última etapa do circuito nacional que irá reunir atletas de diversas nacionalidades e regiões do país.

Segundo a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), haverá lutas para todas as categorias, de peso e idade, até as categorias mirim e master. O campeonato irá premiar todos os finalistas.