Lutadores de jiu-jítsu são transferidos para presídio de Sorocaba (SP)

Os lutadores de jiu -jítsu Erbeth Santos e André Pessoa, suspeitos dos crimes de estupro e roubo, em Três Lagoas, passaram por audiência de custódia, nesta sexta-feira (25), em Boituva, interior de paulista, onde a dupla foi presa. De acordo com a Polícia Civil, eles tiveram a prisão preventiva decretada pela Comarca de lá e foram transferidos para um presídio de Sorocaba (SP), onde só recebem presos de crimes contra os costumes. Ainda, segundo a polícia, o inquérito policial será encaminhado para Campo Grande, conforme despacho da justiça. O caso, que ganhou repercussão nacional, foi registrado na quarta-feira (23), em Três Lagoas, e a dupla foi presa preventivamente pela Polícia Militar do estado de São Paulo, durante tentativa de fuga.

O crime aconteceu no dia 23 de agosto, quando os lutadores marcaram um encontro, pela internet, com seis profissionais do sexo, em Três Lagoas. Ao chegar ao local, os suspeitos anunciaram o assalto, usando uma faca e arma de fogo. Depois disso, as garotas foram obrigadas a praticar sexo contra a vontade e foram trancadas em um dos quartos, segundo a Polícia Civil.

Os suspeitos fugiram para o estado de São Paulo, levando celulares e dinheiro das vítimas, totalizando um prejuízo de R$ 1,5 mil. A polícia disse ainda que os lutadores são do Rio de Janeiro e estavam de passagem pela cidade. No local do crime, foi feita perícia, com coleta de provas. As vítimas já foram ouvidas e reconheceram os agressores por fotografia.

Continue Lendo...

PRISÃO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O titular da delegacia de Boituva, delegado Carlos Antônio Antunes, explicou que ao saber do ocorrido em Três Lagoas, equipes das policiais Civil e Militar passaram a monitorar a rodovia Presidente Castello Branco. “Quando eles chegaram ao pedágio, que fica próximo a Boituva, foi feito o cerco dos policiais e a dupla acabou pressa”, relatou.

No carro, utilizado na fuga, os policiais encontraram 24 celulares e o valor de R$ 3,2 mil em dinheiro. Segundo a Polícia Civil, Erbeth não possui passagem criminal, já André responde por violência doméstica. A equipe de reportagem tentou contato com a defesa dos suspeitos, mas não obteve retorno.

ARRASTÃO

Os lutadores presos também fizeram quatro vítimas em Campo Grande. O arrastão ocorreu no dia 22 de agosto. Os homens entraram em contato com profissionais do sexo de dois estabelecimentos da capital, solicitando os serviços. A ação dos suspeitos era se passar por clientes, indo com as vítimas para os quartos, mas chegando lá, as ameaçavam com faca e arma de fogo, obrigando as garotas a praticarem sexo contra a vontade delas, e ainda, levavam celulares e dinheiro das vítimas.

“Provavelmente, os dois vão ficar presos. Porque são crimes graves e com a pena muito alta”, esclareceu a delegada Leticia Mobis, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).