Lutadores de Três Lagoas conquistam 'ouro' no nacional e vão para Panamericano na Argentina

O apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) tem sido imprescindível para atletas e grupos representarem Três Lagoas e fazerem história em diversas competições em níveis regionais, nacionais e até internacionais.



No último fim de semana (2 e 3 de agosto), a cidade de Mogi das Cruzes (SP), recebeu centenas de lutadores de vários estados do País para a disputa do Campeonato Brasileiro de Kickboxing WKA – 2023. Três Lagoas foi bem representada por seis atletas da Academia Lycans Club de Artes Marciais, sendo que quatro foram campeões em suas modalidades.



Nossos "medalhas de Ouro" foram Murilo Draxx, Mateus Frentista, Felipe Montanha e Yzabelly Arlequina e estão automaticamente classificados para disputar o Panamericano de Kickboxing em Buenos Aires, na Argentina, nos dias 11 e 12 de novembro. O treinador Lê Alencar acompanhou a equipe na competição, juntamente do também treinador Woshington Rodrigues, oportunidade em que parabenizou os alunos e agradeceu o apoio da SEJUVEL.



"É um orgulho muito grande ver a garra dos nossos alunos e o que eles vêm conquistando ao longo desses anos e este mérito atual devemos também à família Sejuvel, na pessoa do secretário Rialino Medeiros e do prefeito Angelo Guerreiro por sempre nos apoiar e tornar possível colocar Três Lagoas no pódio dos campeonatos de artes marciais do Brasil", concluiu.

