Em Três Lagoas, tempo segue estável com manhãs geladas

Terça-feira (6), registrou 15°C, mas no decorrer do dia a temperatura estará em elevação. O dia será ensolarado e céu sem nuvens, e não tem previsão de chuva para Três Lagoas.

De acordo com a previsão do tempo emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o tempo segue estável devido atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, ou seja, uma massa de ar que favorece o clima seco em Mato Grosso do Sul.

Devido às condições de céu limpo, as amplitudes térmicas seguem acentuadas, com temperaturas mais amenas na madrugada e rápida elevação durante o dia. Essa condição é favorável para formação de nevoeiro e neblina ao amanhecer.

Em Três Lagoas, a temperatura máxima pode chegar aos 27°C.