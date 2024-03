Madrugadão' recebe lâmpadas de LED

O Estádio Benedito Soares da Motta, o Madrugadão, está pronto para receber eventos noturnos. Isso porque, o Madrugadão recebeu nova iluminação em LED.

As quatros torres receberam 64 lâmpadas em LED de 1 mil watts cada, o que custou aos cofres públicos aproximadamente R$ 145 mil. Com esse investimento, o Madrugadão se torna um dos estádios mais moderno do Estado, e apto a receber partidas dos campeonatos das séries A e B do futebol brasileiro.

O gramado do Madrugadão também recebeu melhorias, “ficando um ‘tapete” , afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Rialino. “O estádio tinha algumas deficiências como a iluminação, agora, vamos proporcionar partidas esportivas e shows noturnos”, adiantou o secretário.