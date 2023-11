Mãe busca por filho desparecido há mais de uma semana em Três Lagoas

Rosimeire Jacinto de Oliveira está procurando o filho Matheus de Oliveira, de 27 anos, que despareceu há mais de uma semana, em Três Lagoas. Segundo a mãe, Matheus sumiu deixando apenas um bilhete para a namorada, com quem morava junto e trabalhava vendendo doces pelas redes sociais.

No bilhete deixado por Matheus diz: “Angelita, fui procurar ajuda, em breve eu volto, assim que me tornar um homem”. A namorada foi quem avisou a nora sobre o desaparecimento de Matheus. Os dias de Rosimeire se resumem em ficar olhando o celular em busca de informações do filho.

Rosimeire está intrigada e acredita que a nora e a própria filha estão envolvidas escondendo o verdadeiro paradeiro de Matheus. "Elas divulgaram nas redes sociais delas que o Matheus havia aparecido e estava tudo bem com ele. E pediram para eu não me preocupar”, afirmou.

O desparecimento de Matheus ocorreu no dia 21 de novembro e foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, que investigará o caso. De acordo com o delegado regional, Ailton Pereira, as investigações serão em conjunto com outras unidades. “Se o Matheus for identificado em outra cidade nós seremos comunicados”, afirmou.

