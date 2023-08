"Estamos assustados", diz mãe de criança sequestrada na saída de escola em Três Lagoas

A mãe da criança sequestrada na saída de uma escola pública, em Três Lagoas, se diz assustada e com medo de sair de casa após o ocorrido. "Não apenas eu estou com medo, mas outras mães também. Agora está nas mãos na polícia, entreguei tudo o que tenho de informações, e também está nas mãos de Deus. Eu não estou bem, meu psicológico está totalmente abalado. Eu tenho outra filha, um bebê, e não está sendo fácil assimiliar tudo isso", desabafou a jovem estudante, que prefere não se identificar, em entrevista exclusiva à TVC.

O fato ocorreu, na segunda-feira (28), por volta de 11h, logo após a criança, de 10 anos, encerrar as aulas e sair da Escola Municipal Parque São Carlos. Ela seguia em direção à casa da família, que fico no bairro Guanabara, próximo à unidade escolar. A mãe disse que por ser perto, a filha voltava para casa muitas vezes sozinha, como de costume. Ela compartilhou os detalhes relatados pela filha durante a ação criminosa. "Minha filha estava voltando da escola, quando uma caminhonete de cor preta a abordou. O motorista tapou a boca dela, a colocou à força dentro do veículo e ela desacordou. Quando acordou, já estava próximo ao Centro da cidade e percebeu que a porta estava destravada. Ela saiu correndo até chegar em casa".

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da Polícia Civil. De acordo com o delegado Matheus Souza Oliveira de Palma, o veículo já foi identificado e, agora, busca localizar o suspeito do crime. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais em frente à escola registraram o momento em que a criança foi abordada pelo motorista da caminhonete. Elas poderão auxiliar a identificar o sequestrador.

Confira a reportagem completa: