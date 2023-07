Mãe de jovem morto por desentendimento por pipa pede justiça

A mãe do jovem Richard Veigas de Oliveira, de 19 anos, que morreu nesta semana após ficar oito dias internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Auxiliadora, conversou com a reportagem do Grupo RCN de Comunicação e falou sobre o crime que tirou a vida do seu filho.

Richard foi morto com um disparo de arma de fogo na nuca durante um desentendimento por conta de uma pipa.

O fato aconteceu no Loteamento O.T, em Três Lagoas no dia 25 de junho. No local acontecia um festival de pipa. Durante o desentendimento por conta do “corte” de uma pipa, um jovem acabou matando Richard.

Cléo Suelen Veiga pede justiça pela morte do filho.

Veja a entrevista com a mãe e o irmão do Richard: