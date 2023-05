Mãe e filho são presos após 'baixaria' na porta do cemitério em Três Lagoas

Santa Luzia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 2°Batalhão de Polícia Militar foi acionada para dar apoio ao pelotão de trânsito que realizava fiscalização de rotina no local.

No entanto ao abordarem uma mulher numa motocicleta, a mesma que estava acompanhada do filho, dificultou a abordagem, os dois estavam muito nervosos e impediu os policiais a recolher a motocicleta que estava irregular, para o pátio do Detran.

A mulher começou a xingar e ameaçar os policiais, como "vou matar vocês, seus vermes, vocês vão morrer". Em seguida, a mulher começou a danificar o próprio veículo, momento em que a mulher danificou também o retrovisor do carro policial.

Durante o fato a mulher acabou acertando um soco no rosto de um dos policiais, sendo preciso a força para conter a mulher. O filho, no entanto, ao invés de conter sua mãe, passou a insultar a equipe policial com palavras de baixo calão, como: "policiais safados, vocês vão ver comigo, moro nos predinhos", incitando as pessoas presentes a se voltarem contra a equipe policial.

Os dois foram presos e no caminho para delegacia, a mulher continuou a danificar o compartimento de preso, chutando e batendo nos vidros.

Ambos foram apresentados na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde a mulher foi autuada pelo crime de resistência, enquanto o filho por desacato.