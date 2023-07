Mãe e padrasto são indiciados por maus-tratos e agressões contra criança

A Polícia Civil indiciou a mãe e o padrasto de uma criança, de apenas seis anos, por crimes de lesão corporal e maus-tratos. O caso veio à tona após denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar, que relataram hematomas nos braços da criança ao frequentar a creche, no município de Brasilândia.

As investigações iniciaram e durante o processo, foram ouvidas testemunhas, a mãe da criança, de 21 anos, e o padrasto, de 27 anos. Em seu depoimento, o padrasto confessou as agressões e alegou que pretendia corrigir o comportamento da criança, que segundo ele, estaria se comportando de maneira inadequada.

As agressões eram recorrentes, sendo a última delas utilizando um cabo de vassoura. O padrasto foi afastado do lar. Ele e a mulher foram indiciados pelos crimes de lesão corporal e maus-tratos, sendo que a mãe também foi indiciada por omissão imprópria, pois tinha o dever legal de evitar as agressões contra seu filho.