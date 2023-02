Mãe faz 'vaquinha' para comprar piscina e melhorar qualidade de vida de filho autista

Uma família de Três Lagoas está tentando arrecadar dinheiro para custear a compra e a instalação de uma piscina para melhorar a qualidade de vida de Henrique, o filho de 18 anos que é autista. Com um nível severo do transtorno, ele é bastante agitado e sempre fica mais calmo quando está em contato com a água.

Aldeneide Pereira, mãe de Henrique, conta que o filho gosta bastante de brincar com água e a piscina faria muita diferença no tratamento dele. Entretanto a família não possui condições financeiras. Por isso surgiu a ideia de fazer uma ‘vaquinha’ entre os amigos.

Quem quiser contribuir pode entrar em contato com a mãe através do telefone: TEL: (67) 99305-0557 ou então auxiliar financeiramente no pix: 31442806826.

Veja a matéria completa: