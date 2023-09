Mães cobram atendimento digno para filhos autistas

Um grupo de mães de crianças e jovens autistas de Três Lagoas compareceu na sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas nesta semana para protestar e pedir apoio dos parlamentares para que seja melhorado o atendimento aos portadores dessa disfunção de atenção. As mães cobram a instalação de uma clínica escola para atender esses alunos em dificuldades com aprendizagem nas unidades escolares de Três Lagoas. Segundo as mães, os filhos precisam ser acompanhados por profissionais com conhecimento na área, o que não vem acontecendo nas escolas do município.

Com faixas e cartazes, cobraram serviços considerados essenciais para o desenvolvimento dos autistas. Elas relataram as dificuldades que enfrentam para os filhos terem um atendimento digno na cidade.

Representantes da Associação de Mães de Autistas (AMA) e outras integrantes reclamaram da falta de diagnóstico, assim como de amplo atendimento escolar e de terapias necessárias para buscar o desenvolvimento dos filhos.

Vereadores informaram que estão trabalhando para a implantação da clínica escola, em Três Lagoas, e que já existe a possibilidade de criação de policlínicas, por meio de emendas parlamentares. Além disso, inúmeros projetos de lei foram propostos pelos parlamentares para o atendimento aos autistas.

Também foi informado que a prefeitura não tem encontrado profissionais especializados em autismo para contratação. O presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB) designou os vereadores Issam Fares Júnior, presidente da Comissão de Saúde e Marcus Bazé, presidente da Comissão de Educação, para organizar uma agenda com representantes da associação, visando reunir as secretárias municipais competentes para buscar as soluções adequadas.