Mães procuram delegacia e denunciam assédio contra filhos na rua

Duas crianças que vendiam rifas de porta em porta teriam sido assediadas por um homem desconhecido, na quarta-feira (1°), em uma das ruas do bairro Jardim Carandá, região sul de Três Lagoas.

As vítimas, que são dois meninos, sendo de 11 e 12 anos, correram até a casa da mãe do mais velho, que fica próximo ao local, pedindo ajuda. Eles relataram que um homem, com pele branca, cabelos loiros, em um carro de cor branca, teria parado ao lado deles. Em seguida, o motorista teria oferecido um presente se eles aceitassem entrar no veículo.

O menino de 12 anos recusou o convite. De acordo com os relatos das crianças, nesse momento, o suspeito teria saído do carro e tentado agarrar um deles a força, pelo braço. Como a vítima estava com o braço molhado de suor, conseguiu escapar e correu até a sua casa, onde pediu socorro para a mãe.

Continue Lendo...

Depois de contar o que teria ocorrido, a mãe procurou a delegacia de Polícia Civil para registrar boletim de ocorrência. A polícia irá abrir um inquérito para investigar o caso e tentar identificar, quem seria o suposto suspeito de assediar os dois meninos. O caso foi registrado como constrangimento ilegal.