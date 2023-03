Maia e Rocha são cotados para disputa da prefeitura em 2024

Em ano pré-eleitoral, políticos cotados para a disputa das eleições municipais de 2024 já começam a se movimentar. Em Mato Grosso do Sul, os olhos se voltam também para a disputa da Prefeitura de Três Lagoas, umas das cidades mais importantes economicamente do Estado. Com 132 mil habitantes e uma arrecadação que já ultrapassou R$ 1 bilhão, Três Lagoas é uma das cidades mais cobiçadas politicamente.

Polo de desenvolvimento industrial, Três Lagoas é a terceira cidade mais populosa do Estado e líder em exportações em Mato Grosso do Sul. O município deve passar por mais um processo de desenvolvimento com a entrada em operação da fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras, que deverá contribuir ainda mais para o crescimento populacional e econômico da cidade. Atributos, que fazem com que partidos e políticos almejem administrar e legislar uma das cidades mais importantes do Estado.

Alguns nomes já são tidos como pré-candidatos. Um deles é do presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia (PSDB), que já declarou publicamente a pretensão em ser o sucessor do atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB). No entanto, nos bastidores, há quem garanta que, o candidato a prefeito em 2024 poderá ser Eduardo Rocha, atual secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, e esposo da ministra do Planejamento, Simone Tebet.

Rocha está licenciado do MDB e, atualmente, faz parte do governo do PSDB, tendo bom relacionamento com as principais lideranças tucanas, que veem em Rocha uma ponte importante com o governo federal, já que Simone Tebet, ocupa um cargo importante e com possibilidades de ajudar Mato Grosso do Sul a conquistar recursos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O nome de Eduardo Rocha tem sido citado, inclusive, em pesquisas de intenção de votos para prefeito de Três Lagoas. “Estar entre os nomes mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de votos para comandar a prefeitura da minha terra Três Lagoas é uma grande satisfação para mim.

Promover melhorias na vida da população três-lagoense sempre foi o objetivo da minha trajetória na política sul-mato-grossense, mas entendo que o momento agora é dar minha contribuição para o desenvolvimento de todo o Mato Grosso do Sul, na função de secretário de Estado. Nesta atuação, consigo fazer muito por Três Lagoas, ajudando com políticas que promovem o desenvolvimento socioeconômico do município”, declarou o deputado ao ser questionado se pretende disputar a prefeitura.

Já o presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que tem se preparado para disputar a prefeitura. E que não penas ele e Eduardo Rocha, mas outros nomes têm condições em disputar. Ao ser questionado se abriria mão da candidatura em prol de outra, respondeu: “Se tiver um consenso. Eu não sou político de briga e de qualquer preço. Eu só serei candidato a prefeito de nossa cidade, se houver entendimento que, sou o melhor nome e mais preparado para aquele momento”, declarou.