Maio amarelo: mês será de conscientização no trânsito

No primeiro trimestre deste ano, Três Lagoas registrou 329 acidentes de trânsito, destes 185 com vítimas e cinco mortes. Apesar de não apresentar os dados em relação ao mesmo período do ano passado, a Polícia Militar diz que o número de acidentes registrados em Três Lagoas neste ano aumentou se comparado ao mesmo período de 2022.

Segundo o diretor de Trânsito, Flávio Thomé, isso é reflexo da quantidade de veículos circulando nas ruas e avenidas da cidade.

Para conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar as leis de trânsito, a Diretoria de Trânsito prepara para este mês, várias ações educativas.

