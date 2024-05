Maio se despede com tempo estável e temperaturas em elevação em Três Lagoas

A sexta-feira (31), o último dia de maio, se despede com friozinho pela manhã, mas a temperatura estará em elevação no decorrer do dia. A previsão indica tempo estável e seco para Três Lagoas.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica que o tempo permanecerá firme, com sol e elevação gradativa das temperaturas. A atuação da alta pós-frontal favorece o tempo seco e estável em grande parte de Mato Grosso do Sul.

Para o final de semana o cenário não muda, manhãs geladas, aumento gradativo das temperaturas, e sem previsão de chuva.

A temperatura mínima registrada foi de 11°C, e a máxima pode chegar aos 26°C.