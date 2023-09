Maioria das unidades escolares tem ar-condicionado, diz secretária

Com temperaturas recentes ultrapassando os 40°C, Três Lagoas enfrenta um intenso calor que tem deixado pais preocupados com o bem-estar de seus filhos nas escolas. Um exemplo disso é o Centro de Educação Infantil do bairro Jupiá, que não conta com sistemas de ar condicionado nas salas de aula.

O presidente da Associação de Moradores de Jupiá, Samuel Rodas, expressou sua preocupação com essa situação, destacando a importância de proporcionar um ambiente mais confortável e seguro para as crianças em meio às altas temperaturas.

Recentemente, a Secretária de Educação de Três Lagoas, Ângela Brito, concedeu uma entrevista ao RCN Notícias e falou sobre a situação das unidades escolares diante desse período de calor extremo. Ela explicou que as escolas que ainda não possuem sistemas de ar condicionado enfrentam limitações de infraestrutura elétrica.

No entanto, Ângela Brito informou que medidas estão sendo tomadas para resolver essa questão. A Secretaria de Educação afirma que parcerias com empresas de engenharia foram estabelecidas para conduzir levantamentos e garantir a instalação de ar condicionado em todas as escolas. Além disso, estão trabalhando para reforçar a infraestrutura elétrica, a fim de evitar quedas de energia quando os sistemas de ar estiverem em funcionamento.

