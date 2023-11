Maioria dos feriados em 2024 cairá em finais de semana

Em 2023, muitos feriados foram em dias úteis, além dos pontos facultativos. Já em 2024, os feriados serão reduzidos em dias de semana, o que não será uma coisa boa para aqueles que gostam de aproveitar aqueles feriados prolongados.

O presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas, Sueide Torres, avaliou que 2024 será mais fácil par aos comerciantes. Porém, o Ministério do Trabalho divulgou uma portaria que restringe o trabalho aos domingos e feriados. “Essa portaria pode atrapalhar o bom funcionamento do setor varejista”, afirmou Sueide.

Feriados em 2024

01/01 (segunda-feira) | Confraternização universal

13/02 (terça-feira) | Carnaval

29/03 (sexta-feira) | Paixão de cristo

31/03 (domingo) | Páscoa

21/04 (domingo) | Tiradentes

01/05 (quarta-feira) | Dia do trabalhador

30/05 (quinta-feira) | Corpus christi

15/06 (sábado) | 109° Aniversário de três lagoas

07/09 (sábado) | Independência do brasil

11/10 (sexta-feira) | 47º aniversário de emancipação do Estado de Mato Grosso do Sul

12/10 (sábado) | Dia das crianças

02/11 (sábado) | Finados

15/11 (sexta-feira) | Proclamação da república

25/12 (quarta-feira) | Natal