Mais de 10 mil pessoas devem passar pelo cemitério neste feriado

A projeção da Secretaria Municipal de Administração é de que mais de 10 mil pessoas passem pelo Cemitério Municipal de Santo Antônio em Três Lagoas nesta quinta-feira (2), feriado nacional.

Segundo o secretário de Administração, Gilmar Tabone, ao longo desta semana, cerca de 30 mil pessoas passam pelo cemitério. Algumas pessoas preferem ir antes, ou depois, e outras no Dia de Finados.

O Cemitério Municipal, que tem mais de 39 mil sepulturas, estará aberto das 6h e18h nesta quinta-feira.

Missas serão realizadas em três horários. A primeira será às 6h, realizada pela Paróquia Santa Luzia e será celebrada pelo bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp e terá como concelebrante o padre Fábio Alves de Oliveira.

A segunda missa será às 9h, sob a responsabilidade da Paróquia Santo Antônio, celebrada pelo padre Rogério Fernandes Gomes e às 16h terá a última missa no local, realizada pela Paróquia São Francisco de Assis, celebrada pelo padre Silvio Roberto da Silva.

No Cemitério do Soldado, às 8h também haverá missa, realizada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida, celebrada pelo padre Maurício de Oliveira, e no Cemitério do Arapuá, às 16h, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, através do padre Maurício de Oliveira, realizará missa no local.

No Memorial Park, cemitério particular, às 8h, a Paróquia Santa Rita de Cássia, através do padre Edi Pereira Quina, também realizará uma missa no local.