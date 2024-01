Mais de 1,1 mil alunos da rede municipal retornam para as salas de aula após busca ativa

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Rede Municipal de Ensino (Reme), realizou no ano de 2023 o trabalho de busca ativa com os estudantes faltosos ou em situação de abandono. O trabalho contou com sete Profissionais de Apoio à Gestão para Equidade (Page) e com os Gestores, que acompanharam sistematicamente os estudantes caso a caso. Com o trabalho, dos 1.222 alunos que estavam fora da sala de aula, 1.196 voltaram.

A secretária de Educação e Cultura, Angela Brito, ressaltou que foco da gestão é isonomia de direitos, pois é assegurado que todas as pessoas são iguais perante a lei, mas precisamos considerar suas condições diferentes. “Principalmente, no que se refere às nossas crianças e suas necessidades. Por esse motivo, as nossas escolas desenvolveram ações para compensação de ausência e recomposição da aprendizagem com esses estudantes, para que eles reingressassem no processo de aprendizagem. Desta forma, o trabalho da equipe é para que as crianças e jovens gostem da escola e que esta seja um ambiente em que se sintam acolhidos”, explicou.

O esforço da equipe para manter as crianças e jovens na escola é multidisciplinar e intersetorial. Entre as iniciativas que foram realizadas estão o contato direto com os pais e responsáveis, além de visitas domiciliares e a parceria com outros equipamentos públicos a fim de localizarmos os estudantes.

Dos 26 estudantes que não retornaram à escola, dois são dos anos finais do ensino fundamental, 14 dos anos iniciais e 20 da educação infantil.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas