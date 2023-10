Mais de 1,5 mil kg de drogas são incineradas em Três Lagoas pela 3ª Delegacia

Após autorização judicial, foi montado um esquema de segurança e logística, que contou com a participação de vários agentes da Polícia Civil e um caminhão caçamba cedido pela prefeitura de Três Lagoas. Com a autorização da justiça e colaboração da fábrica, em permitir que os entorpecentes fossem queimados, foi feito o catálogo, pesagem, registro e carregamento do caminhão basculante.

No final da manhã de segunda-feira, foi feito o transporte do entorpecente e incineração da mesma. A droga destruída, é material de apreensões da Polícia Civil e Polícia Militar, no período de 2023.

A 3ª Delegacia de Polícia Civil, divulgou nota à imprensa, informando que no início da semana, segunda-feira (23), foi incinerado 1,5kg de drogas em uma caldeira de uma fábrica, em Três Lagoas.