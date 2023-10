Mais de 200 três-lagoenses se capacitaram através dos cursos gratuitos da Assistência Social

A possibilidade de mudar de vida, começando em uma nova profissão, essa é a oportunidade que a Secretaria Municipal de Assistência Social está proporcionando aos três-lagoenses, através dos cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente. Somente no ano de 2023, foram 240 pessoas capacitadas.

Neste ano, já foram realizados os cursos de design de sobrancelha, manicure e pedicure e barbearia; além disso, em parceria com o Sindicato Rural/Senar, foram realizados cursos de formação de líderes de equipe, passos para primeiro emprego, conserva de hortaliças e frutas, processamento da banana e milho e produção artesanal de derivados do café; em parceria com a Abrasel, foi ministrado o curso de Sushiman realizado no Shopping Três Lagoas.

Aqueles que tiverem interessados em dar o primeiro passo para uma nova profissão, podem procurar o Centro de Referência em Assistência Social (Cras) da sua região para se inscrever em um dos cursos disponíveis, outro ponto necessário é ter 16 anos ou mais e se comprometer a frequentar as atividades que serão ministradas.

Vale ressaltar que na região do Arapuá também são ministrados cursos, basta procurar o Cras Ruth Filgueiras e, para ampliar os locais de curso na zona urbana, a SMAS fez parceria com as Capelas São Geraldo e São judas.

De acordo com a Diretora de Proteção Social Básica, Mel Nunes, os cursos são contínuos e tão logo se formem turmas, os inscritos são comunicados e as atividades são iniciadas. Atualmente, estão em andamento os seguintes cursos:

Curso: Design de sobrancelha

Local: Condomínio Cleide Maria de Paula

Horário: Vespertino

Curso: Barbearia

Local: Necas (Núcleo de Estudos e Capacitação da Assistência social)

Horário: Noturno

Curso: Manicure e pedicure

Local: Condomínio Cleide Maria de Paula

Horário: Vespertino

Curso: Corte e cabelo escova

Local: Necas (Núcleo de Estudos e Capacitação da Assistência social)

Horário: Vespertino e Noturno